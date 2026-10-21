Privia Health Group Aktie 111013233 / US74276R1023
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Privia Health Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Privia Health Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,091 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Privia Health Group 0,050 USD je Aktie eingenommen.
Privia Health Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 610,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 580,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,46 Milliarden USD, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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