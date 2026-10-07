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Prisma Properties AB Registered Shs Aktie 135933595 / SE0022062055

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prisma Properties AB Registered Shs
25.20 SEK 1.61%
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Prisma Properties Registered öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 185,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prisma Properties Registered einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 697,1 Millionen SEK, gegenüber 539,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’628.72 13.64 SJBE8U
Short 15’155.59 8.96 SDBWJU
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Long 13’184.66 19.17 SYBDXU
Long 12’887.06 13.64 BSUR4U
Long 12’358.20 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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