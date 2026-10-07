Prisma Properties AB Registered Shs Aktie 135933595 / SE0022062055
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Prisma Properties Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prisma Properties Registered öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 185,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prisma Properties Registered einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK eingefahren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,13 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 697,1 Millionen SEK, gegenüber 539,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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