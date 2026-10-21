Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Primo Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Primo Brands lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,427 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,82 Milliarden USD gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 6,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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