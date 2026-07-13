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Precision Drilling Aktie 57985509 / CA74022D4075

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Precision Drilling legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Precision Drilling
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Precision Drilling wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,491 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precision Drilling noch 1,21 CAD je Aktie eingenommen.

Precision Drilling soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 441,3 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,58 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,01 Milliarden CAD, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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