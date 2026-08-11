Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Precise Biometrics Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Precise Biometrics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,5 Millionen SEK gegenüber 20,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,017 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 80,7 Millionen SEK, gegenüber 77,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch