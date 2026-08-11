Precise Biometrics AB Registered Shs Aktie 119471399 / SE0018013849
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Precise Biometrics Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Precise Biometrics Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 SEK je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,5 Millionen SEK gegenüber 20,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,017 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 80,7 Millionen SEK, gegenüber 77,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Precise Biometrics AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Precise Biometrics Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Precise Biometrics Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Precise Biometrics AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.