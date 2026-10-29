Erste Schätzungen: Precise Biometrics Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Precise Biometrics Registered wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Precise Biometrics Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 99,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 39,9 Millionen SEK gegenüber 20,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,200 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,220 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net