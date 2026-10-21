PRA Group Aktie 25995854 / US69354N1063
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PRA Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
PRA Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,800 USD aus. Im letzten Jahr hatte PRA Group einen Verlust von -10,430 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PRA Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 307,4 Millionen USD im Vergleich zu 312,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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