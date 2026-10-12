Erste Schätzungen: PPG Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PPG Industries wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PPG Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 4,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,90 USD aus. Im Vorjahr waren 6,94 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 16,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch