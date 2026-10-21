Power Solutions International Aktie 13763571 / US73933G2021
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Power Solutions International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Power Solutions International lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,925 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 203,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 200,1 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD im Vergleich zu 4,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 673,3 Millionen USD, gegenüber 722,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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