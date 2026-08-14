Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,210 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 32,77 Prozent auf 93,99 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China Registered A noch 139,80 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,701 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,670 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 376,49 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 566,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch