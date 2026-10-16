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Postal Savings Bank of China Registered a Aktie 50839663 / CNE100003PZ4

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A legt Quartalsergebnis vor

Postal Savings Bank of China Registered a
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Postal Savings Bank of China Registered A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,220 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 93,93 Milliarden CNY gegenüber 142,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 34,22 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,717 CNY, gegenüber 0,670 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 379,50 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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