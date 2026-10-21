Portillo' a Aktie 114005649 / US73642K1060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Portillos A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Portillos A veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,030 USD aus. Im letzten Jahr hatte Portillos A einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Portillos A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,179 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 771,4 Millionen USD, gegenüber 732,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Portillo's Inc Registered Shs -A-
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Portillos A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Portillos A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Portillos A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Portillo's Inc Registered Shs -A-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.