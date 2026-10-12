Erste Schätzungen: Porsche vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Porsche vz präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,463 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,650 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,05 Prozent auf 8,71 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,71 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,480 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,99 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 36,27 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch