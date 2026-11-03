Erste Schätzungen: Pony AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pony AI stellt voraussichtlich am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,408 HKD. Das entspräche einem Verlust von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,240 HKD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pony AI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 298,9 Millionen HKD im Vergleich zu 199,0 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,860 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,410 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 701,7 Millionen HKD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net