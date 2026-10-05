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Ponsse Aktie 352495 / FI0009005078

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ponsse präsentiert Quartalsergebnisse

Ponsse
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Ponsse stellt voraussichtlich am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,330 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Ponsse nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 170,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,09 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 729,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 749,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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