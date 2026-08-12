Poly Real Estate Group Aktie 2623436 / CNE000001ND1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Poly Real Estate Group wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,001 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 98,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 CNY je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent auf 68,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 CNY, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 253,89 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,35 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Poly Real Estate Group Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Poly Real Estate Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Poly Real Estate Group Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.