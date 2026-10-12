Erste Schätzungen: Polaris legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Polaris veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie gegenüber -0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Polaris in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -8,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,44 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch