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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: POET Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
POET Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 433,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,6 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 6,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu POET Technologies
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06:21
|Erste Schätzungen: POET Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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19.05.26
|POET Technologies-Aktie mit Kurskapriolen: Was den Anteilsschein aktuell umtreibt (finanzen.ch)
Analysen zu POET Technologies
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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