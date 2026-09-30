PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PNC Financial Services Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,90 USD gegenüber 4,35 USD im Vorjahresquartal.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,61 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 24,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,98 USD, wohingegen im Vorjahr noch 16,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,31 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 33,90 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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