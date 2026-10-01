Erste Schätzungen: Plejd AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Plejd AB stellt voraussichtlich am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,62 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Plejd AB noch ein Gewinn pro Aktie von 3,15 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,72 Prozent auf 279,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,30 SEK im Vergleich zu 16,12 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden SEK, gegenüber 934,8 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch