PledPharma AB Aktie 12769319 / SE0003815604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PledPharma AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PledPharma AB wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,150 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 52,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,345 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,930 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 396,7 Millionen SEK, gegenüber 62,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu PledPharma AB
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: PledPharma AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: PledPharma AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: PledPharma AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PledPharma AB
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.