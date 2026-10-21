Erste Schätzungen: Playtika stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Playtika wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,218 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 667,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,313 USD, gegenüber -0,550 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch