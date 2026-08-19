Planet Labs Aktie 115286585 / US72703X1063
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Planet Labs veröffentlicht voraussichtlich am 03.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,019 USD. Dies würde einen Gewinn von 72,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Planet Labs -0,070 USD je Aktie vermeldete.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 73,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 104,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,079 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 307,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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