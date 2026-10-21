Erste Schätzungen: PKN ORLEN präsentiert Quartalsergebnisse

PKN ORLEN wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,71 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 PLN je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,57 Milliarden PLN – das wäre ein Zuwachs von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,01 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,06 PLN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,18 PLN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,27 Milliarden PLN umgesetzt werden sollen, gegenüber 267,83 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch