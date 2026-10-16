Piper Sandler Companies Registered Shs Aktie 153278362 / US7240782091
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Piper Sandler Companies Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Piper Sandler Companies Registered wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,934 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 467,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 484,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,96 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,91 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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