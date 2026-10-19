Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pinnacle West Capital legt Quartalsergebnis vor
Pinnacle West Capital wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pinnacle West Capital ein EPS von 3,39 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Pinnacle West Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,33 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,34 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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