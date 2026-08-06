Pierce Group AB Registered Shs Aktie 110487892 / SE0015658364
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 21.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,375 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pierce Group Registered 0,290 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 546,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 523,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,875 SEK, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pierce Group AB Registered Shs
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Pierce Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pierce Group AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.