Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
Shell-Aktie: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar
Neuer Druck für KI-Aktien? KI von Claude-Entwickler Anthropic reicht Fake-Hinweise auf Polizei-Website ein
Qualitätsaktien in turbulenten Zeiten: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Tesla-Aktie: Aus „Full Self-Driving” wird in Europa „Tesla Assisted Driving”
Suche...

Piedmont Office Realty Trus a Aktie 11005356 / US7201902068

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Piedmont Office Realty Trus a
9.04 USD -0.44%
Kaufen Verkaufen

Piedmont Office Realty Trust A wird sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Piedmont Office Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,236 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Piedmont Office Realty Trust Inc. (A)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten