Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Piedmont Office Realty Trust A wird sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Piedmont Office Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,236 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch