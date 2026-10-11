Piedmont Office Realty Trus a Aktie 11005356 / US7201902068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Piedmont Office Realty Trust A wird sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Piedmont Office Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,236 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Piedmont Office Realty Trust Inc. (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)