Phreesia Aktie 48639202 / US71944F1066
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18.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phreesia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Phreesia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Phreesia noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Phreesia 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 129,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Phreesia 117,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 515,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 480,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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