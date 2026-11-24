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24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Photronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Photronics lädt voraussichtlich am 09.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,477 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 217,0 Millionen USD gegenüber 215,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,01 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 868,0 Millionen USD, gegenüber 849,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Photronics Inc.
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