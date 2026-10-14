Phinia Aktie 127778119 / US71880K1016
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phinia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Phinia wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 930,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 908,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD, gegenüber 3,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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