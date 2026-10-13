Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phillips 66 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Phillips 66 präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 11,50 USD aus. Im letzten Jahr hatte Phillips 66 einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Phillips 66 nach den Prognosen von 9 Analysten 43,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,51 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,06 USD, gegenüber 10,79 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 172,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,19 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Phillips 66
Analysen zu Phillips 66
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.