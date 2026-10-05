Erste Schätzungen: Philip Morris stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Philip Morris wird voraussichtlich am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Philip Morris nach den Prognosen von 10 Analysten 11,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 43,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 40,54 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch