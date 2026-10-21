Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S Aktie 58682854 / US71716E1055
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,162 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 103,5 Millionen USD gegenüber 96,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,234 USD im Vergleich zu 0,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 378,8 Millionen USD, gegenüber 377,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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