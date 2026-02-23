Peyto Exploration & Development Aktie 12160348 / CA7170461064
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Peyto Exploration Development wird voraussichtlich am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,556 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 361,4 Millionen CAD – ein Plus von 56,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peyto Exploration Development 230,8 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,04 CAD je Aktie, gegenüber 1,43 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 846,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
