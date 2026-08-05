Petrodorado Energy Aktie 51700461 / CA77544C1041
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petrodorado Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Petrodorado Energy äussert sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,005 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Petrodorado Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,2 Millionen CAD – ein Plus von 57,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petrodorado Energy 14,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,025 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 81,6 Millionen CAD, gegenüber 56,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|Erste Schätzungen: Petrodorado Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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