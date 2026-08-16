Erste Schätzungen: PetroChina informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PetroChina wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,370 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 735,26 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PetroChina einen Umsatz von 696,99 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,860 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.198,88 Milliarden CNY, gegenüber 2.660,02 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch