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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petrobras zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Petrobras lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Petrobras im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 32,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,16 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 119,99 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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