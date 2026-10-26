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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petrobras stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Petrobras wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,38 BRL. Dies würde einem Zuwachs von 33,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petrobras 2,54 BRL je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 165,51 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Plus von 29,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,91 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,31 BRL, gegenüber 8,54 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 616,02 Milliarden BRL im Vergleich zu 497,55 Milliarden BRL im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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