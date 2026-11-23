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23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petco Health and Wellness Company A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Petco Health and Wellness Company A wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,042 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petco Health and Wellness Company A 0,030 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,47 Milliarden USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,255 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,99 Milliarden USD, gegenüber 5,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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