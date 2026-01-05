Persistent Systems Aktie 133769490 / INE262H01021
05.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Persistent Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Persistent Systems wird voraussichtlich am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,86 INR gegenüber 24,28 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Persistent Systems nach den Prognosen von 16 Analysten 37,30 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,62 Milliarden INR umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 39 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 117,48 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 91,22 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 144,79 Milliarden INR, gegenüber 119,39 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Persistent Systems Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Persistent Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Ausblick: Persistent Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Persistent Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Persistent Systems Ltd Registered Shs
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.