Erste Schätzungen: Persistent Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Persistent Systems wird voraussichtlich am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,86 INR gegenüber 24,28 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Persistent Systems nach den Prognosen von 16 Analysten 37,30 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,62 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 39 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 117,48 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 91,22 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 144,79 Milliarden INR, gegenüber 119,39 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch