Performance Food Group Aktie 25438972 / US71377A1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Performance Food Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Performance Food Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 115,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 18,05 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,67 USD aus. Im Vorjahr waren 2,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 72,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Performance Food Group Co
|
06:21
|Erste Schätzungen: Performance Food Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Performance Food Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Performance Food Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Performance Food Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Performance Food Group Co
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.