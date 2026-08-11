Per Aarsleff A-S Aktie 31368461 / DK0060700516
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Per Aarsleff A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Per Aarsleff A-S (B) wird voraussichtlich am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 13,90 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Per Aarsleff A-S (B) ein EPS von 12,37 DKK je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,75 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,46 Milliarden DKK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,78 DKK, während im vorherigen Jahr noch 46,38 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,92 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,62 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.ch
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