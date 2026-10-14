PennyMac Financial Services Aktie 44543808 / US70932M1071
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PennyMac Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PennyMac Financial Services wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,26 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,37 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll PennyMac Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 530,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 59,02 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,24 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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