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08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pennantpark Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pennantpark Investment präsentiert in der voraussichtlich am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,136 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pennantpark Investment -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 291,61 Prozent auf 24,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,539 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 101,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 69,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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