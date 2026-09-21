Erste Schätzungen: Penguin Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Penguin Solutions veröffentlicht voraussichtlich am 06.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,766 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 53,68 Prozent auf 519,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Penguin Solutions noch 337,9 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch