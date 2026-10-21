Pembina Pipeline Aktie 11315060 / CA7063271034
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pembina Pipeline präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pembina Pipeline lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,624 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,12 Prozent erhöht. Damals waren 0,430 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,99 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 CAD, gegenüber 2,67 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 8,64 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,68 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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