Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie 10814817 / US70509V1008
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pebblebrook Hotel Trust gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen, dass Pebblebrook Hotel Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,87 Prozent auf 387,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,290 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,900 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,48 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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