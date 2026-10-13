Erste Schätzungen: Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert Quartalsergebnisse

Peab formerly Treb Tre Byggare B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,26 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,03 Prozent erhöht. Damals waren 2,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,21 Prozent auf 16,62 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B noch 15,36 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,85 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,81 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,09 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch