Erste Schätzungen: Paylocity gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Paylocity wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,57 Prozent auf 443,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Paylocity noch 408,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,84 USD im Vergleich zu 4,92 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch